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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ألسن عين شمس تفتح باب التسجيل فى فعاليات التدريب الميدانى أونلاين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:36 م
ألسن عين شمس
ألسن عين شمس
إسراء جمال
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أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، عن فتح باب التسجيل في فعاليات التدريب الميداني بالتعاون مع شركة بيرليتز، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن يكون التدريب أونلاين عن طريق برنامج zoom.

وأشارت عميد الكلية، إلى إتاحة الشركة لفرص التدريب في عدة مجالات، مثل مجال تدريب المدربين، الذي يتيح لطلبة كل الأقسام التعرف على الأساليب الحديثة في التدريس، ومعرفة المهارات المطلوبة للعمل في هذا المجال.

ففي خلال فترة التدريب، سيقوم الطلبة بمحاكاة المدربين، وفي نهاية التدريب، سيقوم كل متدرب بتقديم نموذج عرض تجريبي لتطبيق ما تعلموه أثناء التدريب.

كذلك توفر الشركة تدريبًا يتعلق بالمساعدة في إيجاد وظيفة في مجال خدمة العملاء والكول سنتر. وفي سياق متصل أشارت أ.د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، إلى أن التوصيف الذي قدمته الشركة في مجال التدريب يضم أيضًا مجال مهارات سوق العمل، الذى يتيح للطلبة التعرف على المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى تطبيق هذه المهارات من خلال تقديم نماذج عرض تجريبية أو تمثيل المواقف المختلفة.

ومن المهارات المكتسبة في هذا التدريب: كتابة السيرة الذاتية، مهارات مقابلة العمل، مهارات العرض، بواقع عدد ساعات التدريب 60 ساعة (عدد الساعات المطلوبة للتدريب الميداني في الكلية).

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