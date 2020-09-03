محافظ الإسكندرية: منع استغلال أى مساحة إعلانية دون وجه حق

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إن حملات إزالة الإعلانات المخالفة مستمرة على مستوى الأحياء ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددًا على أصحاب الإعلانات بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإعلان واستيفاء كل الإجراءات والتراخيص اللازمة لذلك، مؤكدًا منع استغلال أى مساحة إعلانية دون وجه حق، وذلك في إطار التأكيد على عودة الانضباط في الشارع السكندري.ونسقت محافظة الإسكندرية مع الإدارة العامة للمرور بإزالة عدد من الإعلانات الكبيرة في شارع فوزي معاذ سموحة وطريق الحرية رشدي بنطاق حي شرق، باستخدام أحدث المعدات حرصًا على سلامة المارة، وذلك تحت إشراف اللواء عادل الخواجة، مستشار محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد الملاح، معاون محافظ الإسكندرية، والجهات المعنية.هذا وتهيب محافظة الإسكندرية السادة وكالات الدعاية والإعلان الالتزام بإصدار التراخيص اللازمة للإعلانات، مؤكدة أن المركز النموذجي للخدمات والمشروعات بالديوان عام هو الجهة الإدارية الوحيدة المنوط لها إصدار التراخيص داخل المحافظة.