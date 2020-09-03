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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكاظمي»: حكومة العراق ورثت تركة من السلاح المنفلت والنزاعات القبلية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:34 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من (السلاح المنفلت- النزاعات العشائرية)، مؤكدًا أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة.

وذكر مكتب الكاظمي- في بيان، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس- أن القائد العام للقوات المسلحة زار مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية والعسكرية، واستمع إلى عرض مفصل عن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد والقدرات العسكرية المتاحة لحماية الحدود، وأصدر مجموعة من التوجيهات.

وأشاد الكاظمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد، مؤكدًا أنه يراهن على القوات الأمنية البطلة في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان.

وأكد أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة؛ لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملًا غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري.

وأشار إلى أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، موجهًا قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلاد.

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