تشييع جثمان صيدلى لقى مصرعه طعنًا لخلافات عائلية بالغربية (صور)

شيع الآلاف من أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية جثمان صيدلي لقى مصرعه طعنا بالسكين على يد أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بوصول "بلال. م. ا" 22 عاما، صيدلي، جثة هامدة متأثر بجرح نافذ في الصدر إثر مشاجرة.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد أقاربه بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلى مشاجرة على إثرها قام الأخير ويدعي "سمارة" بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في الصدر مما أودي بحياته في الحال.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.