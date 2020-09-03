مخرج «حريم النار»: المشاركة فى «المسرح التجريبى» شرف لأى فنان

قال محمد مكي مخرج العرض المسرحي "حريم النار" إن اختيار العرض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، شرف لأي مخرج في الوسط الفني، وخاصة أن المهرجان يقدم دورته السابعة والعشرين في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا المستجد، مما أدى إلى عدم تواجد بعض الدول الأوروبية والعربية.وأضاف "مكي" في تصريحات لـ"الدستور" أن المهرجان يعبر عن عرس فني ومصري يحتفي بعروضه المحلية، فهو حدث عظيم، ويسعد أي مخرج أن يدخل بعرض خاص به، وهذا دليل على أن العرض ناجح، وهذا يرجع إلى الفريق المشارك فيه، وكون العرض يتكتب في مهرجان المسرح التجريبي ضمن عروضه فهذا يسعد أي شخص.وأشار إلى أن حضور لجنة تحكيم يسعد أي فنان من طاقم العرض، وخاصة أن المهرجان تسابقي، وفكرة المنافسة تجعل من الجميع أن يتكاتف ويساعد بعضه، موضحا أن وجود جائزة أفضل عرض هذا حسنا، وتجعل من الشخص أن يراجع نفسه باستمرار، فلو أخفق فيكون في حالة من النقد لأن اللجنة سوف ترى جانب آخر من العرض لم يراه المخرج وبالتالي يجعله يحاول أن يخرج الأفضل، ويحاول أن يشارك بأعمال مرة أخرى في المهرجان، فروح المنافسة شيء لطيف.وأكد أن العرض يحمل عدة رسائل أبرزها: "أن الحب بكل أنواعه ليس حراما، ويجب علينا أن نتعامل مع بناتنا بالحب وعدم التشدد، كما أن العادات والتقاليد أن تنادي بها (شلقم) خاطئة ونموذج سيئ لسيدات جنوب الصعيد، فنحن جميعا نحترم العادات والتقاليد لأنها ترجع إلى الأديان السماوية، (فشلقم) تمارس القمع والكراهية والعنف، وهذا يؤدي إلى موت ابنتها في النهاية".واستكمل: "رغم أن (شلقم) كانت تنادي طوال فترة زمن العمل الدرامي بالعادات والتقاليد إلا أنها لم تعرف عنها شيئا، وأصبحت تصدر لبناتها القتل وأصبح عندهم روح الانتقام وهذا نتيجة ما وقعت فيه من زيجات مختلفة، ولم ترتبط بالشخص الوحيد الذي أحبته"، لافتا إلى أن التشدد في التربية ينتج عنه أفعالا سيئة مرفوضة فلا بد من تجنبها".ولفت إلى أن الديكور كان له دور كبير خلال العرض حتى يستشعر الجمهور أنه بالفعل في بيت صعيدي يتناغم مع العرض ويندمج فيه، وأن الأحداث في صحن البيت الصعيدي، ووجود العمم على جذوع النخل دلالة على عدد الرجال الذين تعرضت لهم فتحية شلقم.وأكمل أن ليالي العرض التي حرضها منذ ظهور المسرحية إلى النور 24 ليلة، ونظرًا لظروف خاصة به اضطرته للسفر، منوها إلى أنه يتابع عبر البث المباشر مع الفريق بروفات العرض حتى خرجت للنور أمام لجنة التحكم بكل قوة وهذا يرجع إلى تكاتف فريق العمل وحبه للعرض، موضحا أن الصعوبات التي واجهته خلال بروفات العمل اللكنة الصعيدية التي أخذت وقتا طويلا، والذي ساعد الفريق هو كاتب العرض شاذلي فرح الذي تعب كثيرا.يشار إلى أن عرض "حريم النار" عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من تأليف شاذلي فرح، وإخراج محمد مكي.ويعرض حريم النار ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي في دورته السابعة والعشرين، الذي افتتح مساء الثلاثاء، بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم.