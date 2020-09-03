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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يدعو المواطنين للتصالح في مخالفات البناء قبل أكتوبر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:34 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر أول سبتمبر 2020، قرار محافظة الغربية رقم 861 لسنة 2020 الخاص بتعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء طبقا لعروض الشوارع والميادين، وذلك حسب ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء.

ودعا الدكتور طارق رحمي جميع المواطنين إلى التصالح في مخالفات البناء وذلك قبل يوم 30 9 تجنبا لقطع المرافق ثم الإزالة الفورية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء.

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