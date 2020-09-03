«رغم قلتها».. «الدستور» تعرض نماذج مميزة للمشروعات الصغيرة في الزراعة

- زراعة الفول السوداني في أرض رملية

- تصنيع آلة لحصد البطاطا

- نائب: مشاريع مهمة والإقبال عليها قليل

منذ فترة طويلة بدأت الحكومة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجالات كافة، من أجل إدخال الشباب إلى سوق العمل مبكرًا والاستفادة من طاقتهم ففي عام 2017 صدر قرار رقم 947 من مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصبح أول جهاز حكومي مصري ذو شخصية اعتبارية عامة، يهدف إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.وأحد أهم أهدافه تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيستهدف الشباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، والفئات المهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة.لكن الملاحظ أن أغلب تلك المشاريع تكون عادة في الصناعة والتجارة، بينما الزراعة لم تحصد اهتمامًا كبيرًا من الشباب المقبلين على تلك المشروعات الصغيرة، رغم أهمية ذلك المجال وبالتالي أهمية وجود مشاريع صغيرة يقودها الشباب به."الدستور" تستعرض في التقرير التالي نماذج وقصصًا لشباب خاضوا مشاريع صغيرة في المجال الزراعي، وأكدوا إنها لم تكن مشاريع خاسرة حتى يخشاها الشباب بل أن إنتاجها ومكسبها مضمون.ماجد محمود، أحد الشباب الذين لديهم مشروع صغير في مجال الزراعة بمحافظة المنيا، والذي اعتمد فيه على الزراعة بما يعرف "الوابورات" أي الزراعة في الأراضي الرملية بعد تغذيتها بمواد تساعد المحصول على النمو.يوضح أن الأرض الرملية تلك قام بزراعتها بالفول السوداني، وهو يعتبر نوع من الاستثمار في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن الأراضي الرملية في الغالب لا يتم زراعتها إلا باستخدام معدات وأدوات معينة، ويندر وجود مشاريع استصلاح زراعي للأراضي الرملية.يضيف: "الأرض بتطلع حوالي ٢٠ قنطار فول سوداني، والنتيجة كانت مبهرة ومربحة، وأنا شايف أن المشاريع الزراعية من أهم المجالات اللي لازم الشباب يقبل عليها، ويبدأ في التوسع بالمشروعات الصغيرة الزراعية".أما جاسر مالك، وهو أحد الشباب أيضًا أصحاب المشاريع الصغيرة في المجال الزراعي، والذي أنتج بالتعاون مع عدد من المهندسين والشركات، آلة متطورة تساهم في حصد البطاطا، ولكونها أحد المحاصيل المتعبة في حصدها.يقول: "إحنا مجموعة من الشباب خدنا قرض المشاريع الصغيرة من أجل تصنيع آلة متطورة لحصد محصول البطاطا، فهي تقوم بإخراج البطاطا من التراب وتعبئتها دون ضرر مع قلة حاجة العملية لليد العاملة".يضيف: "الخطوة دي في سبيل تطوير فلاحتنا بأدوات جديدة تكون نادرة أو يتم استخدامها لأول مرة، لأن من إيجابيات المكنة في القطاع الفلاحي هو تعويض اليد العاملة التي لم تعد تعمل في الزراعة، وعزوف الشباب على العمل الزراعي خلال الفترة الأخيرة".وسبق وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قد قام بتمويل 48743 مشروع صغير ومتناهي الصغر في الثلث الأول من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية إبريل) بتمويل وصل إلى 1.19 مليار جنيهًا.واتساقًا مع ذلك، فقد أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، إن تدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة في الإنتاج الحيواني من خلال وزارة الزراعة، يشجع مزيد من الشباب على إقامة مشروعات صغيرة في هذا المجال، ويحول شباب المحافظات من عاطلين إلى مستثمرين، يتوقف نجاح استثماراتهم على حسن إدارتهم للمشروعات.وأكد أن المشروعات الصغيرة في الزراعة لا يقبل عليها كثير من الشباب رغم أهميتها الشديدة، إذ إنها توفر فرص عمل كبيرة للشباب، وتستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.