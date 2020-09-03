مصطفى أديب: التكتلات النيابية بلبنان ترغب بالإسراع في تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الدكتور مصطفى أديب، إنه لمس خلال الاستشارات النيابية التي أجراها أمس، مع التكتلات النيابية والنواب المستقلين، وجود رغبة للتعاون والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل مواجهة التحديات والتعامل مع الأزمات التي يمر بها لبنان.جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مقتضبة أدلى بها رئيس الوزراء المكلف من داخل قصر بعبدا الجمهوري، اليوم الخميس، عقب اجتماع عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أطلعه "أديب" على أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس في سبيل تشكيل الحكومة.وأشار "أديب" إلى أن اجتماعه مع النواب والكتل النيابية المختلفة بدا منه أن الجميع يريدون الإسراع بوجود حكومة يمكنها أيضا التعامل مع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، والبدء في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها لبنان.وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف: "قناعتي ورغبتي أن يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اختصاصيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من أجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ.. واتفقت مع الرئيس عون على أن نبقى على تواصل، وإن شاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة".