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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الجزائري يدمر 11 قنبلة في 4 ولايات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:59 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير 11 قنبلة تقليدية الصنع في ولايات تبسة (شمال شرق) والمدية والشلف والجلفة (شمال)، بالإضافة إلى توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من ورقلة (جنوب) وتلمسان (شمال غرب).

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري في الفترة من 25 أغسطس الماضي إلى 1 سبتمبر الجاري، والتي أعلنت اليوم، فقد نفذ الجيش الجزائري عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة عبر مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الحصيلة: إن قوات الجيش والدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل، نجحت خلال عمليات متفرقة، بكل من ولايات تلمسان والنعامة ووهران وغليزان (شمال غرب) وبجاية (شمال شرق) وبشار (جنوب غرب)، في ضبط ستة تجار مخدرات وبحوزتهم أربعة قناطير و13 كيلوجراما من المخدرات.

وأضافت: إن حرس السواحل الدرك الوطني تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 172 شخصا كانوا على متن قوارب، بكل من الشلف (شمال) ووهران وتلمسان (شمال غرب) وجيجل وعنابة والطارف (شمال شرق)، فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وغرداية (وسط) وأدرار (جنوب).

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