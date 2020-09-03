الجمعية الزراعية بالغربية توفر 330 طن تقاوى بطاطس مستوردة

أكد المهندس مسعد المتولي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، أن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة بالغربية، وفرت للمزارعين 330 طن و250 كيلو تقاوي مستوردة من جميع الأصناف هذا العام بجودة عالية وأسعار مناسبة.وأضاف المتولي أن الجمعية تعمل على توفير 1500 طن تقاوي بطاطس للموسم القادم، علاوة على تحقيقها أرباح زادت عن العام الماضى بنسبة 15%.جاء ذلك أثناء عقد اجتماع لأعضاء الجمعية برئاسة المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وذلك للعرض على الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 3 سبتمبر 2020 بالمبني الإداري بمركز كفر الزيات.وتم مناقشة تقارير ما حققته الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة من تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف، والكشف عن أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة والتصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وكذا اعتماد حسابات الميزانية العمومية والأرباح والخسائر في 30 يونيو 2020.وأضاف عبدالجواد، أن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج البطاطس والخضر والفاكهة بالغربية تبلغ مساحتها 2 فدان ونصف ويوجد بها ميزان بسكول؛ للتسهيل على المزارعين في وزن التقاوي وأغراض أخرى، كما تمتلك ثلاجة لتخزين البطاطس سعتها 4 آلاف طن تقريبا وبها مظلة معدنية حديثة تؤجر للمزارعين للانتفاع بها.وأكد وكيل الوزارة من خلال الاجتماع أنه لا توجد أي مشاكل أو شكاوى من تقاوي البطاطس الموزعة في العام السابق، كما شدد على أعضاء مجلس ادارة الجمعية، بمتابعة وتكثيف أعمال الجمعية لتقديم أفضل خدمة للمزارع والعمل على زيادة الموزع من التقاوي بالموسم القادم حتى لا يقع المزارع في جشع التجار ورفع السعر.