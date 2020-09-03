«صحة كفرالشيخ»: حريق مستشفى دسوق بسيط والعمل يسير بسلام

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، يرافقها الدكتور طارق الشربيني، مدير الطب العلاجي، مستشفى دسوق المركزي، واطمأنت على الأطقم الطبية والإدارية، وذلك عقب نشوب حريق بمبنى الإدارة فوق سطح المبنى.وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنه تمت السيطرة على الحريق، واتخاذ كل إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما قامت بالمرور على أقسام الاستقبال والحضانة والكلى واستمتعت لمرضى الكلى، وأكدت سير العمل وانتظامه بالمستشفى.وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بمستشفى دسوق العام.على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى المستشفى، وسيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة تمامًا على الحريق.