تامر كروان يضع الموسيقى التصويرية لــ «حظر تجول»

انتهى الموسيقار تامر كروان من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، وتم تسجيل موسيقى التتر مع اوركسترا براتيسلافا السيمفوني، من خلال الفيديو كونفرنس بسبب عدم القدرة على السفر لدول الاتحاد الاوروبي مع كوفيد لتفشى جائحة كورونا."حظر تجول" تدور أحداثه حول "فاتن" التى تخرج من السجن بعد عشرين عامًا، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، وتعود الأحداث إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، الذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًاعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى." حظر تجوال " بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.