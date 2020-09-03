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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن رغم كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:33 م
صادرات مصر الزراعية
صادرات مصر الزراعية
عبدالناصرمحمد
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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 سبتمبر الحالي، لتبلغ 4 ملايين و45 ألفا و187 طنا من المنتجات الزراعية رغم ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة، وفق وزير الزراعة، الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و394 ألفا 577 طنا، بالإضافة إلى تصدير 675 ألفا و118 طنا بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 302 ألف و45 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 136 ألفا و40 طنا، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 33 ألفا و252 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألفا و761 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 18 ألفا و526 طنا، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 15 ألفا و623 طنا، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 ألفا و473 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4756 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2423 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1081 طنا.

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