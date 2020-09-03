ميتروبول: تراجع شعبية أردوغان لصالح رموز المعارضة التركية

أظهر استطلاع جديد أجرته شركة أبحاث ميتروبول «Metropoll»، حول أقرب المنافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حال ترشحهم أمامه في انتخابات الرئاسة، أن أقربهم هما رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول عن الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وذلك في حالة عقد الانتخابات في موعدها عام 2023 دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة.وأكدت نتائج الاستطلاع أنه في حالة ترشح إمام أوغلو، ومنصور يافاش، ضد أردوغان، سيحصلون على نسبة 43- 43.5% من أصوات الناخبين أمام 45.5 و46.5% لأردوغان، في تقدم واضح لأحزاب المعارضة، وفقًا لموقع تركيا الآن.وذكر الموقع أن رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، أحرزت تقدمًا في عدد الداعمين لها، حيث ثبت أنه في حالة ترشحها ستحصل على 38.3% من إجمالي الأصوات مقابل 46.8% لأردوغان.وأوضح استطلاع الرأي أن ميرال أكشنار، وأكرم إمام أوغلو، ومنصور يافاش، حصلوا على أصوات أكثر من الرئيس التركي السابق عبدالله جول، والمرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه.