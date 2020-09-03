«الباز»: حرية الإعلام أفضل السُبل لصد هجمات المنصات المعادية

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، التوصيات الخاصة بورشة عمل المجلس حول الإعلام والأمن القومي والتي عقدها المجلس اليوم.وتلى التوصيات الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، قائلا إن الحضور ناقشوا محددات الإعلام في تناول قضايا الأمن القومي، وتوصلوا إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لصد الهجمات التي تقودها المنصات المعادية.ومن بين ما تضمنته التوصيات وضع استراتيجية إعلامية كاملة في إطار الدستور والقانون لتمكين الإعلام من أداء دوره وحق الحصول على المعلومات، والحفاظ على الهوية المصرية، واحترام الأديان والمعتقدات وعدم إثارة أي خلافات دون أن يمس حرية الاعتقاد.كما نصت على أن يكون التناول الإعلامي معززًا لعلاقات مصر الدولية ومراعاة اللجوء للمصادر الرسمية خصوصا فيما يتعلق بالتفاوض بين مصر ودول أخرى، وكذلك الالتزام ببيانات القوات المسلحة.كما نصت على الالتزام بالقانون الذي يمنع التعاطف أو الترويج لأي جماعة صنفت إرهابية، والتركيز على المسميات الخاصة بالكيانات الإرهابية، ومراجعة الأكواد الإعلامية وعدم التضييق عليها.