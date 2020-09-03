سفير إسبانيا لدى ليبيا يقدم أوراق اعتماده لخارجية الوفاق

قدم السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.وحسب بيان صادر عن خارجية الوفاق، فقد ناقش خافيير خلال تقديم أوراق اعتماده، التحضير لزيارة وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونثاليث إلى طرابلس خلال الفترة المقبلة.وتناول اللقاء أيضا بين الجانبين العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وكانت الخارجية الإسبانية عبرت في 15 يوليو الماضي، عن أملها في استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية، وعودة مسار «5+5» وفق مخرجات برلين.