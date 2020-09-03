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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مطاردات وأكشن فى الإعلان الرسمى لـ«زنزانة 7» لأحمد زاهر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:25 م
زنزانة 7
زنزانة 7
محمد قدري
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أطلق المنتج أيمن يوسف صاحب الشركة المنتجة لفيلم «زنزانة 7» أحدث البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي، الإعلان الرسمي للفيلم؛ تمهيدا لطرحه بدور العرض خلال الأيام القادمة.

وظهر بطلا العمل في البرومو الرسمي في أجواء من الإثارة والأكشن ومطاردات بالسيارات وبالأسلحة النارية ومطاردات داخل السجن الذي يبدأ بطلا العمل قصتهما منه بعد عداوة ينقلب الحال ويصبحان صديقان يقومان بالعمليات الخارجة عن القانون خارجه.

الفيلم بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في قالب من الأكشن والإثارة.

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