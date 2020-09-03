مطاردات وأكشن فى الإعلان الرسمى لـ«زنزانة 7» لأحمد زاهر

الفيلم بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في قالب من الأكشن والإثارة.

أطلق المنتج أيمن يوسف صاحب الشركة المنتجة لفيلم «زنزانة 7» أحدث البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي، الإعلان الرسمي للفيلم؛ تمهيدا لطرحه بدور العرض خلال الأيام القادمة.وظهر بطلا العمل في البرومو الرسمي في أجواء من الإثارة والأكشن ومطاردات بالسيارات وبالأسلحة النارية ومطاردات داخل السجن الذي يبدأ بطلا العمل قصتهما منه بعد عداوة ينقلب الحال ويصبحان صديقان يقومان بالعمليات الخارجة عن القانون خارجه.