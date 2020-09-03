محمد الباز: الإعلام فى تحد حقيقى.. وعليه مراعاة بُعد الأمن القومي

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ضرورة مراعاة بُعد الأمن القومي في التناول الإعلامي، وما يحتاجه الرأى العام.وأضاف الباز، خلال مشاركته بورشة عمل المجلس الأعلى للإعلام عن الإعلام والأمن القومي، أن الإعلام المصري في حالة تحد حقيقية، و«أتناول على سبيل المثال ملف مفاوضات سد النهضة، فعلى الأقل لا بد أن تكون المعلومة لدى الإعلامي دون منع».ونظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة كرم جبر، ورشة عمل "الإعلام وقضايا الأمن القومي"، أدارها نشأت الديهي، عضو المجلس.شارك في الورشة، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء المجلس.