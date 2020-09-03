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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة نمساوية تكشف تمويل قطر للحوثيين في اليمن

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:08 م
الحوثيون
الحوثيون
منار أحمد
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كشفت صحيفة دي بريسه، اليوم الخميس، عن تمويل قطر للحوثيين، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية اتهمت قطر بالتماهي مع سياسة الحوثيين، كما أكدت أكثر من مرة دعم الدوحة للميليشيات المدعومة من إيران في اليمن، وتواصلها معهم.

ونقلت الصحيفة النمساوية عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله إن قطر تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني بأنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ على السعودية"، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله والإخوان.

ونقلت الصحيفة عن جايسون جي، العميل السابق نفسه الذي زود صحيفة دي تزايت الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي، قوله إنه قدم قبل أسبوع من اعتداءات طالت نجران ومطار أبها، معلومات (لم يقل لمن) ساعدت بالتصدي لتلك الاعتداءات و"تفادي سقوط مدنيين".

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