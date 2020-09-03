صحيفة نمساوية تكشف تمويل قطر للحوثيين في اليمن

كشفت صحيفة دي بريسه، اليوم الخميس، عن تمويل قطر للحوثيين، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية اتهمت قطر بالتماهي مع سياسة الحوثيين، كما أكدت أكثر من مرة دعم الدوحة للميليشيات المدعومة من إيران في اليمن، وتواصلها معهم.ونقلت الصحيفة النمساوية عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله إن قطر تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني بأنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ على السعودية"، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله والإخوان.ونقلت الصحيفة عن جايسون جي، العميل السابق نفسه الذي زود صحيفة دي تزايت الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي، قوله إنه قدم قبل أسبوع من اعتداءات طالت نجران ومطار أبها، معلومات (لم يقل لمن) ساعدت بالتصدي لتلك الاعتداءات و"تفادي سقوط مدنيين".