عودة العمل بقسم المبتسرين بمستشفى كفرالزيات

أعلن الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تطوير شبكة الغازات بقسم المبتسرين بالعيادات الخارجية بمستشفى كفرالزيات العام، وعودة العمل بالقسم مجددًا، فى إطار خطة المديرية تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، باستعادة كل الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى كفرالزيات العام.وأشار وليد جمال الصياد مدير المستشفى، إلى أن العمل بقسم المبتسرين عاد مجددًا، وتم استئنافه بشكل منتظم، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والقيام بأعمال التطهير والصيانة.جدير بالذكر أن مستشفى كفرالزيات العام تم تحويله مع بداية جائحة فيروس كورونا، إلى حجر صحى بالكامل، وتفريغه من الخدمات الطبية والعلاجية وتوزيع الخدمات الخاصة به، على مستشفى إبيار المركزى وبعض المنشآت التابعة لصحة كفرالزيات، لفترة استمرت نحو 5 أشهر، حتى صدور قرار وزيرة الصحة بإعادة المستشفى لعمله الطبيعى.