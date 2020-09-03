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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

خلافات أمنية في إسرائيل بسبب جثامين الشهداء الفلسطينيين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:00 م
جثمان شهيد
جثمان شهيد
سارة الشلقاني
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حذرت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، من احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية في الداخل المحتل، وما سينتج عنه من تداعيات خطيرة في الضفة الغربية، موضحةً أن الأوضاع الداخلية للسلطة سيئة للغاية.

وكشفت مصادر إسرائيلية عن الخلافات التي نشبت بين أجهزة الأمن خلال اجتماع المجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، أمس الأربعاء، حول تغيير سياسية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم إعادتها إلى ذويهم، حتى لو لم يكونوا من المنتمين لحركات المقاومة الفلسطينية، بناء على طلب بيني جانتس وزير الجيش.

وأعرب جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" عن معارضته لقرار احتجاز كافة جثامين الشهداء الفلسطينيين، مؤكدًا أنه سيشكل عبئا على تل أبيب، ولن يحقق أي ضغط على الحركات في قطاع غزة المحاصر، بل سيزيد من حالة الاشتعال لدى الفلسطينيين.

وأكد مصدر، حضر اجتماع الكابينت الأخير الذي،عقد مساء الأربعاء، أن "الشاباك" أوضح أن تلك الخطوة لن تردع منفذي العمليات، مشيرًا إلى أن قرار هدم منازل المنفذين أكثر تأثيرا في تقليل العمليات ضد إسرائيل، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

من جانبه، أشار يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين غير المنتمين لحركة حماس، لن يفضي إلى أي تقدم في إتمام صفقة تبادل أسرى مع الحركة الفلسطينية.

في السياق ذاته، أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دعمه لطلب جانتس، واحتجاز جثامين كافة الشهداء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيؤتي بثماره في مفاوضات إعادة الجنود الأسرى الموجودين لدى حماس في غزة.

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