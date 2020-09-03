الصين تشارك في اجتماع لوزراء خارجية «بريكس»

يشارك عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، غدا الجمعة، في اجتماع لوزراء خارجية كتلة الأسواق الصاعدة (بريكس) عبر تقنية الفيديو.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، في تصريح اليوم الخميس، إن مشاركة وانغ في الاجتماع تأتي بناء على دعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف.وتضم كتلة الأسواق الصاعدة "بريكس" كلا من: "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا".