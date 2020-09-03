«قصور الثقافة»: ميزانية الباب السادس لم تختلف عن العام الماضي

كشف مصدر من داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن أن ميزانية الباب السادس بالهيئة والمعني بالمباني والإنشاءات وعمليات التطوير، لم يتم تقليصها عن العام الماضي.وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ميزانية الباب تم توزيعها على 4 أجزاء، بحيث يكون الربع الأول في الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي 2020- 2021، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تطوير وتجهيز العديد من المواقع الثقافية من ميزانية هذا الباب.وتمتلك الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مستوى الجمهورية ما يقرب من 600 موقع ثقافي موزع ما بين مكتبة وقصر وبيت، وهناك العديد من المواقع التي تحتاج إلى تطوير وتجهيز، إلى جانب مواقع بحاجة إلى إعادة إنشاء من جديد.