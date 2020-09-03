كوافير النجوم: هكذا تحمى نفسك من كورونا أثناء الحلاقة

بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كرورنا مرة أخرى، ما زال علينا الاحتياط وأخذ التدابير الاحترازية للحفاظ على صحتنا، بالأماكن العامة، مثل صالونات الحلاقة التى تعتبر من أكثر الأماكن التى يتم فيها الاختلاط سواء بين الزبائن أو العاملين.توجهنا بالسؤال حول كيفية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة في أماكن الحلاقة، فأجاب علي حافظ، صاحب كوافير شهير، يتردد عليه نجوم الفن: نقدم نصائح للزبائن بالمعايير الصحية النموذجية فى عدة نقاط:- استخدام أجهزة قياس الحرارة، وعدم تقديم الخدمة لزبون درجة حرارته أعلى من 37.5.- إلغاء أماكن الانتظار لمنع اختلاط الزبائن، ويتم استقبال الزبون من خلال حجز مسبق، والتأكد من ضرورة تشغيل الصالون بنحو 30 فى المئة من طاقته كحد أقصى لمنع التكدس، وضرورة أن لا يتواجد الزائر بالمكان أكثر من 45 دقيقة.- إلزام العاملين بارتداء كمامات وقفازات أثناء الحلاقة وغسيل الشعر، وأثناء استخدام مصفف الشعر، منعًا لانتقال العدوى، ويستحسن غسل الشعر بالمنزل لمنع التقارب، كذلك فتح الأبواب للتهوية.- استخدام المطهر الكحولي فى تعقيم المعدات والأدوات، كذلك مسح الأرضيات والأسطح باستخدام الكلور المخفف بالماء من وقت لآخر، والأهم استعمال الأدوات شديدة الخصوصية مرة واحدة فقط مثل الأمواس والفوط، ولا يتم تجاهل الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين، ومن حقك كزبون طلب تعقيم مكان تقديم الخدمة قبل الحلاقة وبعدها.- أخيرًا ضرورة التقيد بإجراءات التباعد الآمن بما لا يقل عن 1.5 متر بين الزبائن، أو الزبون والحلاق أو العاملين فى المكان وإلزام العاملين عدم التحدث وجهًا لوجه مع الزبائن، إذ يحبذ إجراء أي تواصل حول قص الشعر أو اللون عبر المرآة وليس عن طريق تقارب الوجهين، وجعل ذلك في أضيق الحدود، إن لزم الأمر.