جامعة أسيوط تفتتح أول وحدة للأشعة التشخيصية البيطرية في الصعيد

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، وحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى البيطري التعليمي الجامعي والتي تعد الوحدة الأولى من نوعها على مستوى الصعيد والمتخصصة فى إجراء الأشعة التشخيصية الدقيقة.وأوضح رئيس الجامعة أن الوحدة تسعى لخدمة الحالات المرضية الواردة للمستشفى من قرى ومحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والمتضمنة لجهاز DRGEM الكوري المتطور فى الأشعة والذي بلغت تكلفته الإجمالية مليون وربع جنيه.جاء ذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية، والدكتور محمد سميكة رئيس قسم الجراحة والتخدير والأشعة، والدكتور أحمد فتحي محمد مدير عام المستشفى.وكشف الدكتور محمد سميكة أن الجهاز الجديد مصحوب بجهازين أحدهما للتحميض prima T 2 والآخر جهاز طابعة أفلام ليزر، والذى يستخدم لإظهار جميع أجزاء الجسم فى الخيول والمجترات والحيوانات المنزلية، وتشخيص أنواع الكسور فى الحيوانات المختلفة وخاصة الخيول، تشخيص إصابات المفاصل وإظهار الزوائد العظمية على العظام، إظهار الأجسام الغريبة الى تبتلعها الأبقار والجاموس وخاصة المعدنية منها كالإبر والمسامير.وكذلك تشخيص الإصابات الناتجة عن ابتلاع الأجسام الغريبة مثل التهاب الشبكة والتهاب التامور وكذلك فتق الحجاب الحاجز الوخذى فى الأبقار والجاموس، إظهار الأجسام الغريبة التى تؤدى إلى انسداد المعدة والأمعاء فى الأدوات المنزلية، تشخيص إصابات الجهاز البولي والغدد اللعابية والعديد من الأجهزة والأعضاء وذلك بعد حقنها بالصبغات المخصصة لكل جهاز فى الجسم، متابعة نمو العظام فى الحيوانات المختلفة.