رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تفتتح أول وحدة للأشعة التشخيصية البيطرية في الصعيد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:48 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، وحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى البيطري التعليمي الجامعي والتي تعد الوحدة الأولى من نوعها على مستوى الصعيد والمتخصصة فى إجراء الأشعة التشخيصية الدقيقة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوحدة تسعى لخدمة الحالات المرضية الواردة للمستشفى من قرى ومحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والمتضمنة لجهاز DRGEM الكوري المتطور فى الأشعة والذي بلغت تكلفته الإجمالية مليون وربع جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية، والدكتور محمد سميكة رئيس قسم الجراحة والتخدير والأشعة، والدكتور أحمد فتحي محمد مدير عام المستشفى.

وكشف الدكتور محمد سميكة أن الجهاز الجديد مصحوب بجهازين أحدهما للتحميض prima T 2 والآخر جهاز طابعة أفلام ليزر، والذى يستخدم لإظهار جميع أجزاء الجسم فى الخيول والمجترات والحيوانات المنزلية، وتشخيص أنواع الكسور فى الحيوانات المختلفة وخاصة الخيول، تشخيص إصابات المفاصل وإظهار الزوائد العظمية على العظام، إظهار الأجسام الغريبة الى تبتلعها الأبقار والجاموس وخاصة المعدنية منها كالإبر والمسامير.

وكذلك تشخيص الإصابات الناتجة عن ابتلاع الأجسام الغريبة مثل التهاب الشبكة والتهاب التامور وكذلك فتق الحجاب الحاجز الوخذى فى الأبقار والجاموس، إظهار الأجسام الغريبة التى تؤدى إلى انسداد المعدة والأمعاء فى الأدوات المنزلية، تشخيص إصابات الجهاز البولي والغدد اللعابية والعديد من الأجهزة والأعضاء وذلك بعد حقنها بالصبغات المخصصة لكل جهاز فى الجسم، متابعة نمو العظام فى الحيوانات المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

حبس صلاح دياب 15 يومًا لتهربه من سداد 11 مليار جنيه

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

الصور

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بضم 7 فنانين إلى «جريمة الفيرمونت».. بينهم تامر حسني وصافيناز

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

شيخ الأزهر: الإساءة للنبي دعوة للكراهية وليست حرية رأي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

جيجي أحمد.. قصة «الحاجة عبد السلام» من سكرتيرة بوزارة لراقصة

نجم الساعة

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة»: ميزانية الباب السادس لم تختلف عن العام الماضي

افتتاح معرض «أبيض وإسود» بثقافة سوهاج

مكتبة القاهرة الكبرى تطلق «رجال من ذهب» عن شهداء الجيش والشرطة

ياسر عثمان: صحوة في الإقبال على الكتب الشبابية (حوار)