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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران»: إقلاع 44 رحلة جوية لعدد من العواصم العالمية غدًا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:21 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى - فاتن غلاب
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تسير مصر للطيران غدًا الجمعة، 44 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، أمستردام، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، دوالا، ميلانو، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، بغداد.

كما تسير الشركة 4 رحلات استثنائية إلى كل من كازبلانكا، الرياض، فيينا، المدينة المنورة، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب.

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