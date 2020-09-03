رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العالم يقترب من مليون وفاة بكورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:13 م
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
طباعة
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 863.679 شخصا على الأقل منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس، مقتربا من المليون وفاة، فيما تم تسجيل أكثر من 26.074.140 إصابة مثبتة، بينما تعافى 17.071.200 شخص على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وتم الأربعاء تسجيل 5944 وفاة و265.250 إصابة جديدة حول العالم، وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت البرازيل العدد الأكبر من الوفيات (1184) تليها الولايات المتحدة (1080) والهند (1043).

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 185،752 وفاة من بين 6،115،030 إصابة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وأعلن تعافي 2،231،757 شخصا على الأقل.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 123،780 وفاة من بين 3،997،865 إصابة، ومن ثم الهند التي سجلت 67،376 وفاة من بين 3،853،406 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 65،816 وفاة من بين 610،957 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 41،514 وفاة من بين 338،676 إصابة.

لكن البيرو يعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 89 شخصا من كل 100 ألف، يليه بلجيكا (85) وإسبانيا (62) والمملكة المتحدة (61) وتشيلي (59).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4،634 وفاة من بين 85،077 إصابة (11 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) بينما تعافى 80،251 شخصا.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي حتى الخميس 282،980 وفاة من بين 7،514،827 إصابة، وأعلنت أوروبا عن 216،845 وفاة من بين 4،061،430 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 194،923 وفاة من بين 6،244،721 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 100،879 من بين 5،427،187 إصابة، وفي الشرق الأوسط 37،014 وفاة من بين 1،526،761 إصابة، وفي إفريقيا 30،316 وفاة من بين 1،269،758 إصابة، وفي أوقيانيا 722 وفاة من بين 29،460 إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

بلاغ للنائب العام يطالب بضم 7 فنانين إلى «جريمة الفيرمونت».. بينهم تامر حسني وصافيناز

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

الصور

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بضم 7 فنانين إلى «جريمة الفيرمونت».. بينهم تامر حسني وصافيناز

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

شيخ الأزهر: الإساءة للنبي دعوة للكراهية وليست حرية رأي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

جيجي أحمد.. قصة «الحاجة عبد السلام» من سكرتيرة بوزارة لراقصة

نجم الساعة

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة»: ميزانية الباب السادس لم تختلف عن العام الماضي

افتتاح معرض «أبيض وإسود» بثقافة سوهاج

مكتبة القاهرة الكبرى تطلق «رجال من ذهب» عن شهداء الجيش والشرطة

ياسر عثمان: صحوة في الإقبال على الكتب الشبابية (حوار)