العالم يقترب من مليون وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 863.679 شخصا على الأقل منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس، مقتربا من المليون وفاة، فيما تم تسجيل أكثر من 26.074.140 إصابة مثبتة، بينما تعافى 17.071.200 شخص على الأقل.ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.وتم الأربعاء تسجيل 5944 وفاة و265.250 إصابة جديدة حول العالم، وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت البرازيل العدد الأكبر من الوفيات (1184) تليها الولايات المتحدة (1080) والهند (1043).وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 185،752 وفاة من بين 6،115،030 إصابة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وأعلن تعافي 2،231،757 شخصا على الأقل.والبرازيل هي البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 123،780 وفاة من بين 3،997،865 إصابة، ومن ثم الهند التي سجلت 67،376 وفاة من بين 3،853،406 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 65،816 وفاة من بين 610،957 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 41،514 وفاة من بين 338،676 إصابة.لكن البيرو يعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 89 شخصا من كل 100 ألف، يليه بلجيكا (85) وإسبانيا (62) والمملكة المتحدة (61) وتشيلي (59).وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4،634 وفاة من بين 85،077 إصابة (11 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) بينما تعافى 80،251 شخصا.وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي حتى الخميس 282،980 وفاة من بين 7،514،827 إصابة، وأعلنت أوروبا عن 216،845 وفاة من بين 4،061،430 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 194،923 وفاة من بين 6،244،721 إصابة.وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 100،879 من بين 5،427،187 إصابة، وفي الشرق الأوسط 37،014 وفاة من بين 1،526،761 إصابة، وفي إفريقيا 30،316 وفاة من بين 1،269،758 إصابة، وفي أوقيانيا 722 وفاة من بين 29،460 إصابة.