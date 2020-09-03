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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تطلق «رجال من ذهب» عن شهداء الجيش والشرطة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:59 م
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
نعمات مدحت
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قال ياسر عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، إن المكتبة تقدم لأول مرة في تاريخها، أفلاما تسجيلية عن أبطال حرب أكتوبر، أو أحد المشاركين فيها، وشهداء الجيش والشرطة، تحت عنوان"رجال من ذهب" وهذه المبادرة جاءت من منطلق التشكيك في رجال الجيش والشرطة الشرفاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح "عثمان"، أن هذه الأفلام تعرض بهدف تعريف الأجيال الجديدة، وخاصة الشباب على تضحيات الجيش المصري بمختلف أسلحته البرية، والجوية، والمدفعية، والبحرية، والمدرعات، والدفاع الجوي، والمظلات، والصاعقة، وتم تسجيل 30 فيلما عن أبطال الجيش والشرطة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الفيلم سيعرض السبت الثاني من كل شهر، لافتا إلى أن الفيلم يتضمن البطل إن كان حيا يرزق يتحدث عن إنجازات أكتوبر ودوره في الحرب، وإن لم يكن موجودا ستتحدث عائلة الشهيد، أو أحد أقاربه، مشيرًا إلى أنها المكتبة الوحيدة التي تهتم بأبطال مصر على مدار العام.

و لفت إلى أن اللواء محمد محمود عمر يسهم بشكل كبير في هذه الأفلام ويقوم بالتسجيل على نفقته الخاصة حبا في الشهداء وأبطال مصر.

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الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تطلق «رجال من ذهب» عن شهداء الجيش والشرطة

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