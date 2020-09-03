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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكري» يعبر عن شواغل مصر بشأن سياسات حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:04 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أكد سامح شكري وزير الخارجية، أهمية تقييم الحقوق بشكل كامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنظر إليها بشكل كامل، وعدم اقتصار استقاء المعلومات من مصادر محددة تنظر للأمور بمنظور ضيق.

جاء ذلك عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ولفت شكري إلى أنه عبر خلال اللقاء عن شواغل مصر بشأن سياسات انتهاك حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه لا تستطيع أي دولة ادعاء الكمال في مجال حقوق الإنسان، وأنه علينا الابتعاد عن الاتهام وإنما تعزيز التعاون في هذا الإطار دون توجيه سهام الاتهام وأن يكون الحديث هادفا نحو بناء القدرات لرفاهية وخدمة المواطن المصري وهو صاحب الحق الأوحد لتقييم تلك الحقوق.

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