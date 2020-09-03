استقرار العائد على أذون الخزانة اليوم

وطرح اليوم الخميس، البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه.



وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.



وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.



أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الخميس، موضحة أن أعلى عائد على الأذون أجل 182 يومًا سجل 13.52%، وأقل عائد 13.40%، ومتوسط العائد 13.48%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يومًا، 13.85%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 13.55%، وتمت تغطية الاكتتاب 4 مرات.