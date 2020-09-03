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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سامح شكري يوضح موقف مصر من الأزمة الليبية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:16 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسعى لإيجاد الحلول المناسبة في ليبيا لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيها وحمايتها من انتشار الإرهاب والمقاتلين الأجانب والتدخلات الأجنبية العسكرية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك إلا الحل السلمي في ليبيا المستمد في اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن.

ولفت شكري إلى أن اللجان التي شكلت لتناول جميع القضايا للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، توصلت إلى تشكيل مجلس رئاسي يعبر عن جميع الأطياف والتوزيع العادل للثروة، ووقف الأعمال العسكرية، وهو الموقف المتخذ من قبل مصر.

وأكد شكري أن على المجتمع الدولي إظهار جديته وعدم الاكتفاء بالدعوات، وإنما وضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك الدعوات، مشددًا على أن الحل لا بد أن يكون توافقيًّا بين أبناء الشعب الليبي.

جاء ذلك بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

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