«تحيا مصر»: إعمار 100 منزل و25 قافلة طبية خلال عام

أكد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق لعب دورًا محوريًا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكته مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وقدم خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى الأول من سبتمبر 2020.ففى برنامج الرعاية الصحية مبادرة "نور حياة" لكبار السن وطلبة المدارس تم خلالها إنطلاق 25 قافلة طبية وتوقيع الكشف الطبي علي 18730 شخصا وتوفير نظارات طبية لـ 10395 شخصا، وصرف علاج بالمجان لـ 9249 شخصا وتحويل 5394 شخصا للمستشفيات لتلقي العلاج، وإجراء 996 عملية جراحية لكبار السن بالإضافة إلى استهداف 158 مدرسة وعمل مسح طبي لعدد 120479 تلميذا وتلميذة وتوفير 11444 نظارة طبية لطلبة المدارس.أضاف المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة تم خلالها تقديم مستلزمات طبية لتدعيم مستشفيات العزل بنطاق المحافظة، وشملت 12500 كمامة جراحية و1100 كمامة n95 و680 بدلة عزل و11000 جوانتي و340 لتر كحول و3 أجهزة تنفس صناعي وتقديم 5 أطنان لحوم و8 أطنان بطاطس و14000 كرتونة مواد غذائية جافة.وأردف: أنه من خلال برنامج التنمية العمرانية "تطوير القري" تم إعادة إعمار 100 منزل على مرحلتين بمركزي فاقوس والحسينية ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شملت إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي البكارشة وكفر المسلمية بمركز الحسينية، والمرحلة الثانية شملت تطوير 50 منزلا بقريتي الملاحات الخطارة والطويلة بمركز فاقوس.