رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تحيا مصر»: إعمار 100 منزل و25 قافلة طبية خلال عام

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:58 م
تامر عبد الفتاح
تامر عبد الفتاح
سارة الوردانى
طباعة
أكد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق لعب دورًا محوريًا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكته مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وقدم خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى الأول من سبتمبر 2020.

ففى برنامج الرعاية الصحية مبادرة "نور حياة" لكبار السن وطلبة المدارس تم خلالها إنطلاق 25 قافلة طبية وتوقيع الكشف الطبي علي 18730 شخصا وتوفير نظارات طبية لـ 10395 شخصا، وصرف علاج بالمجان لـ 9249 شخصا وتحويل 5394 شخصا للمستشفيات لتلقي العلاج، وإجراء 996 عملية جراحية لكبار السن بالإضافة إلى استهداف 158 مدرسة وعمل مسح طبي لعدد 120479 تلميذا وتلميذة وتوفير 11444 نظارة طبية لطلبة المدارس.

أضاف المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة تم خلالها تقديم مستلزمات طبية لتدعيم مستشفيات العزل بنطاق المحافظة، وشملت 12500 كمامة جراحية و1100 كمامة n95 و680 بدلة عزل و11000 جوانتي و340 لتر كحول و3 أجهزة تنفس صناعي وتقديم 5 أطنان لحوم و8 أطنان بطاطس و14000 كرتونة مواد غذائية جافة.

وأردف: أنه من خلال برنامج التنمية العمرانية "تطوير القري" تم إعادة إعمار 100 منزل على مرحلتين بمركزي فاقوس والحسينية ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شملت إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي البكارشة وكفر المسلمية بمركز الحسينية، والمرحلة الثانية شملت تطوير 50 منزلا بقريتي الملاحات الخطارة والطويلة بمركز فاقوس.

موضوعات متعلقة

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

الزمالك يضرب بيراميدز بالثاني في الدقيقة 82

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

الزمالك يضرب بيراميدز بالثاني في الدقيقة 82

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

«لوكيشن».. شاب يؤسس أول مشروع للتصوير وسط الطبيعة بأسوان (صور)

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»

«تذكارات والفرخة العبيطة».. كيف عبر محيي الدين اللباد عن طفولته بالرسم؟

خالد زيدان يكشف عن تفاصيل تحويل روايته «أفيزيا» إلى عمل درامي

إبراهيم عبدالعزيز: إحسان عبدالقدوس كان رجلًا رجعيًا في بيته