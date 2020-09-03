رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير الصحة يعلن توصيات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:56 م
الدكتور طارق توفيق
الدكتور طارق توفيق
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية لعام 2020، التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي وترأستها مصر، حيث استمرت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام.

وأعلن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الذي مثل مصر وترأس تلك المشاورات، عن عدد من التوصيات المهمة لمواجهة عدد الملفات التي تمثل تحديًا في مجال السكان والتنمية في دول الشمال الإفريقي.

وتضمنت أهم التوصيات ضرورة تكرار هذه المشاورات في المستقبل، وكذلك ضرورة التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية، بالإضافة إلى استدامة التواصل والتعاون بين دول شمال إفريقيا كشركاء في السكان والتنمية كجزء أصيل ناتج عن هذه المشاورات.

وألقى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان كلمة في ختام المشاورات الإفتراضية الخاصة بالسكان والتنمية في شمال إفريقيا، أشاد خلالها بالمناقشات العلمية المثمرة والأفكار المتميزة التي اتسمت بها الجلسات الاستشارية الافتراضية، والتي تم التطرق خلالها إلى مواضيع كثيرة ومتشعبة خاصة بالسكان والتنمية، من تفرد دول الشمال الإفريقي بتركيبة سكانية متميزة إلى تأثيرات التغير المناخي وإلى التعليم وأخرى كثيرة مرورًا بتداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن المناقشات قد أثمرت عن توافق بين الآراء بأن المشاكل مشتركة والموقف واحد، والوصول إلى موقف موحد للقارة ولدول شمال إفريقيا أصبح أكثر وضوحًا، مشيرا أن هذه الجلسات ستكون أولي الخطوات لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى إفريقيا التي نريد من خلال التعاون والشراكة المثمرة وتبادل الخبرات الغنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: تشغيل 5200 منفذ «جمعيتي»

بعد حديث رضوى الشربيني عنه.. 5 فوائد لاستخدام الفازلين

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

الزمالك يضرب بيراميدز بالثاني في الدقيقة 82

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

«لوكيشن».. شاب يؤسس أول مشروع للتصوير وسط الطبيعة بأسوان (صور)

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»

«تذكارات والفرخة العبيطة».. كيف عبر محيي الدين اللباد عن طفولته بالرسم؟

خالد زيدان يكشف عن تفاصيل تحويل روايته «أفيزيا» إلى عمل درامي

إبراهيم عبدالعزيز: إحسان عبدالقدوس كان رجلًا رجعيًا في بيته