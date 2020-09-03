تفاصيل الانطلاقة الجديدة لقناة «SkyNews عربية»

أعلنت شبكة سكاي نيوز عربية، خلال جلسة مباشرة هي الأولى من نوعها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انطلاقتها الجديدة، التي تقدم من خلالها إطلالة مبتكرة لإعلام عصري يواكب التطورات والمتغيرات على الساحة الإعلامية، ويعزز مكانة القناة في ريادة التطوير والارتقاء بالعمل الإعلامي. وتنطلق القناة بحلتها الجديدة، الأحد 6 سبتمبر الجاري.وتقدم الانطلاقة الجديدة للقناة منظومة متكاملة للتميز تقوم على عرض برامج ومحتوى برؤية إبداعية، واستقطاب الأسماء الإعلامية البارزة، مع التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لتمكين جمهورها من تجربة مشاهدة فريدة، تدمج بين الإعلام الرقمي والتقليدي لتقديم محتوى يواكب تطلعات متابعيها ويؤهلهم للإطلاع المستمر على آخر التطورات والأحداث.واستعرضت خلال الجلسة الإعلامية جيزال خوري، فكرة برنامجها الأسبوعي الجديد "مع جيزال"، الذي ستقدمه لمتابعي سكاي نيوز عربية تستضيف خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.كما قدم الإعلامي نديم قطيش، لمحة عن برنامجه السياسي الساخر "الليلة مع نديم"، الذي سيناقش خلاله القضايا العربية والأخبار من زاوية مختلفة ليعبر من خلالها بشكل أكبر عن رأي الناس.وقال يوسف تسوري، مدير الأخبار في سكاي نيوز عربية:"سكاي نيوز عربية ملتزمة دائمًا بتقديم كل ما هو جديد يواكب تطلعات مشاهدي الشاشة ومتابعي المنصات الرقمية الذين يتجاوز عددهم الـ 20 مليون متابع. وهو ما تفوقت به سكاي نيوز عربية عبر مسيرتها على جميع القنوات الإخبارية، ومكنها من الحصول على لقب القناة الأسرع نموًا في التحول الرقمي".وأضاف تسوري: "الانطلاقة الجديدة ستشكل محطة جديدة وملهمة في مسيرة التطور التي تشهدها سكاي نيوز عربية، والتي تتعزز معها ريادتها الإعلامية من خلال عرض برامج تخرج عن تقليدية الطرح، لتشكل إضافة حقيقية للعمل الإعلامي مع استقطاب نخبة من أبرز الأسماء في الساحة الإعلامية، هذا بالإضافة إلى تقديم نموذج مشاهدة متميز، يوفر للمشاهدين وللمرة الأولى إمكانية متابعة بث القناة ومعظم برامجها عبر منصاتنا الرقمية، وعبر العرض بشكل عامودي مبتكر بالتزامن مع طريقة العرض الأفقية التقليدية".وتتضمن الانطلاقة الجديدة برامج أسبوعية موسعة تتناول كل ما يجري في العواصم العربية والعالمية وأبرز القضايا المؤثرة التي تشغل كواليس السياسيين والرأي العام هناك، حيث سيقدم عمرو عبد الحميد برنامج من القاهرة، يستعرض خلاله ملفات وقضايا إقليمية وعالمية تلقي بظلالها على الشارع المصري وتأثيرها على المنطقة عموما من وجهات نظر مختلفة.ويقدم جو تابت برنامج "من واشنطن" الذي يتناول فيه أهم الأحداث والملفات الداخلية في الولايات المتحدة بشكل أكثر وضوحا ويناقش أبعادها وأثرها على العالم والمنطقة، بينما سيشهد برنامج "من الرياض" انطلاقة برؤية جديدة من خلال تقديم حمد المحمود لمحتوى متنوع يستعرض فيه أحداث المنطقة والعالم السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، والتوسع في تحليل أثرها على دول مجلس التعاون الخليجي عبر استضافة نخبة من الخبراء والمحللين.ويظهر البرنامج اليومي "غرفة الأخبار" الذي يقدمه مهند الخطيب وشانتال صليبا بحلة جديدة تقوم على تقديم صورة أعمق، وأكثر شمولية للأحداث في المنطقة والعالم بأسلوب تحليلي واستقصائي في سرد جميع تفاصليها، وذلك باستخدام مؤثرات مرئية فائقة التطور.وضمن هذه الرؤية فسيكون لدول المغرب العربي حصة كبيرة في النشرات الإخبارية، وبرنامج مخصص يبث يوميا، لمناقشة قضاياها يقدمه كل من سامي قاسمي وإيمان لحرش، فيما تقدم فضيلة السويسي برنامجها الجديد "السؤال الصعب"، الذي سيبث كل يوم أحد، ويركز على استضافة شخصيات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو حتى رياضية مثيرة للجدل، لمواجهتها بأسئلة واتهامات وجهت إليها للحصول على ردود شافية بأسلوب مختصر يرتكز على حقائق تمس جوهر الموضوع.كما سيكون المشاهد على موعد مع إطلالة مختلفة لبرنامج "الصباح" الذي سيسلط الضوء على الملفات السياسية وكل ما هو جديد في قطاعات الأعمال.ويستعرض البرنامج الأسبوعي الجديد "نجاحهن"، قصص النجاح التي كان أبطالها من النساء اللواتي تمكن عبر المثابرة والإبداع، والإصرار من تحقيق طموحاتهن وصنعن حاضرا ومستقبلا أفضل لهن، كما سيتوجه برنامج "مواجهة" الأسبوعي والذي يبث كل خميس بأسئلة مدروسة لصناع قرار بارزين لمناقشة أثر قراراتهم وأبعادها المختلفة على شعوب دول المنطقة.ويقدم البرنامج الأسبوعي "نيران صديقة" والذي يبث كل يوم اثنين، نموذجا مختلفا ومبتكرا من البرامج الحوارية عبر فسح المجال أمام ضيفا البرنامج للتحاور حول العديد من الملفات والقضايا الراهنة مباشرة، وعبر إدارة غير مباشرة من مقدم البرنامج عبد العزيز الخميس.ويقدم د. سليمان الهتلان البرنامج الأسبوعي "حديث العرب"، بحلته الجديدة ليغوص مع ضيوفه من مفكرين ومبدعين ومثقفين في حوار فكري شيق، يعيد عبرها طرح الكثير من الأفكار التي حُرفت، والكلمات التي طمست، وفقدت معانيها، ويطرحها من نافذة التنوير عبر قراءة متأنية بين السطور.ويظهر البرنامج الإخباري "رادار" الذي تقدمه فضيلة السويسي ومروج إبراهيم يوميا في الساعة 2:00 عصرا بتوقيت غرينيتش (6:00 مساء بتوقيت أبوظبي)، بحلة جديدة وليرصد القضايا المهمة التي تشهدها المنطقة، ويخوض في تطوراتها وأحداثها أيًا كانت، ومهما اختلف مكانها وزمانها عبر مناقشتها وتحليلها لاستكشاف أبعادها من زوايا مختلفة.كما تتضمن مجموعة البرامج الجديدة برنامج "فكر وفن" والذي يقدمه سامي قاسمي، ويستعرض التنوع الثقافي عبر تناول أفكار وفنون ملهمة لحضارات مختلفة.وتشتمل الانطلاقة الجديدة للقناة أيضًا على بث برامج عبر منصاتها الرقمية والشاشة في وقت واحد، وبأسلوب تفاعلي يتيح للجمهور إبداء آرائهم، وفي مقدمتها برامج "نقاش تاغ"، الذي يناقش موضوعات مثيرة للجدل في الشارع العربي عبر تناول وجهات نظر وآراء المشاهدين بهذه القضايا، وبرنامج "حوار بلس"، الذي يتناول أبرز الموضوعات على الساحة العربية والعالمية بشكل مختصر، ويتيح للجمهور التفاعل بإبداء آرائهم، وبرنامج "أون ستريم"، الذي يعتبر أول برنامج إخباري عبر موقع "تويتر".