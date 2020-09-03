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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شحن 2800 طن زجاج وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:39 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة RAYES التي ترفع علم سيراليون، ويبلغ طولها 105 أمتار والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 4500 طن ملح من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة RUTH التى ترفع علم انتجوا، ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 7.5 متر، وذلك لشحن 2800 طن زجاج من الميناء، والسفينة SAM.H التى ترفع علم بليز، ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 7 أمتار، وذلك لتفريغ 5600 طن رخام بالميناء.

وذكرت أن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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