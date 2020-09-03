59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»

تحت عنوان "شهود من أهلها.. أحاديث الجائحة" يصدر قريبا عن الآن ناشرون موزعون٬ شهادات عن جائحة فيروس كورونا المستجد، من إعداد وتحرير سامر حيدر المجالي، وسجود ضيف الله.وبحسب الناشر، يتكوَّنُ الكتاب من 59 نصًا إبداعيًا، لـ59 مبدعًا عربيًّا جسَّدوا فيه رؤاهم الخاصَّةَ بالجائحة، أو نقلوا شيئًا من مشاهدها اليوميةِ في بلدانهم، أو سطّروا أمانيَهم في صفحاتِ نصوصِهم التي تنوَّعَتْ ما بين مقالةٍ وقصَّةٍ ومقطوعةٍ شعريةٍ، وسوى ذلك من فنون الإبداع، وبدأ الكتاب بفكرة طرحتها الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"٬ استجاب لها الكتاب٬ ومن ثم جمعت ِالنصوص، وتم تصنيفِها، وتحريرِها، وترتيبِها داخلَ الكتاب.ولفت إلي أن استجابةُ المبدعين العرب للفكرة فاقت حدودَ المتوقع، فانهالت النصوصُ على بريدنا الإلكتروني، وكانَتْ نصوصًا ناضجةً تصلحُ لأنْ تكونَ سِفرًا إبداعيًا يُضاف إلى المكتبة العربية، ووثيقةً تاريخيةً كَتَبَها شهود عيان من أهل الجائحة نفسِها.المشاركون، بحسب ورود نصوصهم داخل الكتاب، هم:سامر حيدر المجالي- الأردن.سجود ضيف الله العناسوة-الأردن.فدوى العبود- سورية.د. عزيزة الطائي- عُمان.نور نصرة- سورية.سونا بدير- الأردن.رمزي الغزوي- الأردن.إستبرق أحمد- الكويت.أسماء جزائري- الجزائر.دلندة الزغيدي- تونس.مريم الجنيوي- المغرب.موسى أبو رياش- الأردن.إشراق النهدي- عُمان.محمود جابر- فلسطين.د. إيناس خضراوي- الأردن.رفيف الطائي- عُمان.مجدي دعيبس- الأردن.نجيبة الهمامي- تونس.فكتوريا يعقوب- الأردن.سميح مسعود- فلسطين.جميل قموة- الأردن.براءة الأيوبي- لبنان.أفراح الهندال- الكويت.علا العمري- الأردن.فاطمة منصور- لبنان.هنادي سعادة- الأردن.هدى الهرمي- تونس.أمل المشايخ- الأردن.رأفت حكمت- سوريا.زهير البلاونة- الأردن.شيخ نوح- موريتانيا.طارق بنات- الأردن.عبدالرزاق الصغير- الجزائر.فاتن منصور- الأردن.رابعة الختام- مصر.حسن عبادي- فلسطين.شريفة التوبي- عُمان.محمد خضير- الأردن.د. نضال الصالح- سوريا.د. وفاء الخطيب- الأردن.أمل بدير- الأردن.سماح الخفش- فلسطين.د. هدى فاخوري- الأردن.محمد بوحوش- تونس.محمود المحادين- الأردن.تحسين يقين- فلسطين.علي الخرشة- الأردن.غادة فاروق- مصر.طارق قديس- الأردن.نجوى الروح الهمامي- تونس.حسين دعسة- الأردن.عزة دياب- مصر.محمد عارف مشة- الأردن.نوزاد جعدان- سوريا.هبة الله أحمد- مصر.د. حربي المصري- الأردن.زهرة ظاهري- تونس.محمد شيخ حسن- سوريا.رجاء الظاهر- الأردن.منى حمزة- الأردن.