بالفيديو والصور.. «الأنامل الصغيرة» يمثل مصر في أوبريت دولي

الفن لمواجهة كورونا هذا هو الشعار الذي اتخده فريق «الأنامل الصغيرة» ببورسعيد في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استطاع الفريق الذي لا يتعدى أعمار أفراده السادسة عشر من العمر، أن يقدموا أوبريت دولي شارك فيه العديد من الدول حول العالم تحت شعار «خليك فى البيت».ولم يكتف الفريق بتمثيل مصر عالميا فقط، بل شارك فى العديد من الفعاليات أثناء الحظر منها العزف بالشرفات وأمام نزل الشباب، والذى كان يضم القادمين من الخارج بالعزل الصحى، ما لاقى إعجاب المقيمين بالحجر الصحي.وفى سياق آخر شارك الفريق في عدد من الفعاليات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وعلى رأسها فاعلية «أوركسترا أون لاين»، والتي كانت عن طريق الإنترنت، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي خلال فترة الحظر وانتشار الفيروس.واختار الفريق شارع 37 الشارع السياحي الذي افتتح مؤخرا بالمدينة الباسلة، والذي خصص للمواطنين فقط والمشاة، وتم إضافة أكشاش ملونة به كمشروعات للشباب أسوة بشارع مصر في القاهرة.