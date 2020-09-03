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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«القصبى» يخاطب رئيس الوزراء لتحديد انتخابات «الأعلى للصوفية»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:03 م
عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي
كتب- عمرو رشدي
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بدأت المشيخة العامة للطرق الصوفية، الاستعدادات لعقد انتخابات المجلس الأعلى للصوفية لاختيار 10 أعضاء جدد للمجلس، والتي يتنافس فيها 24 شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية البالغ عددها حسب آخر تعديل 80 شيخ طريقة صوفية، وبدأت مباحثات ومشاورات داخل البيت الصوفي لحث شيوخ الطرق على المشاركة وعدم العزوف عن الماراثون الانتخابى الذى تنتظره الصوفية كل 4 أعوام، حيث يتم اختيار أعضاء المجلس الذي يمثل جموع الصوفية في مصر داخليًا وخارجيًا.

وكشفت مصادر عن أن الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الصوفية، قد تقدم بطلب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد إجراء انتخابات المجلس الجديد، حيث يلزم القانون والدستور المصري شيخ مشايخ الصوفية بتقديم خطاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فلا يؤيد طرفًا علي حساب الآخر، ويعمل بشكل مستمر ودءوب لإنجاح العملية الانتخابية لخروجها بشكل مشرف يليق باسم الطرق الصوفية أهل الوسطية والاعتدال في مصر.

ويتنافس في الانتخابات 24 شيخا طريقة، أبرزهم (الدكتور علي جمعة، شيخ الطريقة الصديقية ومفتي الديار المصرية السابق، والشيخ مختار علي محمد الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية، والشيخ علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، والدكتور محمد أبوهاشم، شيخ الطريقة الهاشمية، والشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، والشيخ سالم الجازولى، شيخ الطريقة الجازولية، والشيخ حسين سلامة الراضي، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية).

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