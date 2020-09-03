رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:58 م
طفل يابانى
طفل يابانى
أ ش أ
طباعة
كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» اليوم الخميس، عن أن الأطفال اليابانيين جاءوا في المستوى الثاني من حيث أسوأ حالة صحة نفسية من بين 38 دولة متقدمة وناشئة، بسبب انخفاض معدلات الرضا عن الحياة، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار.

وبحسب التقرير- الذي نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- فإنه في الوقت الذي يحتل فيه الأطفال اليابانيون المرتبة الأولى في الصحة البدنية ويعيشون في ظل ظروف اقتصادية ميسورة نسبيًا، فإن حالات التنمر في المدارس، إضافة إلى العلاقات الصعبة مع أفراد الأسرة، يؤديان إلى نقص في الرفاه النفسي.

وأوضح التقرير أنه فقط الأطفال في نيوزيلندا حصلوا على مرتبة أسوأ من اليابان من حيث صحتهم العقلية.

وبحث التقرير- الذي يحمل عنوان "عوالم التأثير: تفهم ما يشكل رفاهية الطفل في البلدان الغنية"- في ثلاث فئات رئيسية هي (الصحة العقلية، والصحة البدنية، والمهارات الأكاديمية والاجتماعية) باستخدام البيانات التي تم جمعها قبل جائحة فيروس كورونا.

واستندت نتائج الورقة إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي تغطي أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وفي اليابان، انتحر 7.5 من بين 100 ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا في المتوسط بين عامي 2013 و2015، في حين كان معدل الانتحار في نيوزيلندا ثاني أعلى معدل بلغ 14.9، وسجلت اليونان أدنى معدل انتحار بلغ 1.4، في حين سجلت ليتوانيا أعلى معدل انتحار عند 18.2.

وعلى الرغم من أن الأطفال اليابانيين احتلوا المرتبة الخامسة في إتقان القراءة والرياضيات، إلا أنهم احتلوا المرتبة قبل الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالثقة في تكوين صداقات بسهولة، حيث قال 69 بالمائة فقط من الطلاب البالغين من العمر 15 عامًا إنهم شعروا بعدم الثقة في هذا الأمر، ليكونوا فقط أفضل من 68 بالمائة بين أطفال تشيلي في هذه المسألة.

وسجلت اليابان أدنى معدل بطالة في عام 2019 بين الدول التي شملها، وبلغ معدل الأطفال الذين يعيشون في فقر 18.8٪، أي أقل من المتوسط البالغ 20٪.

من جانبه، وصف خبير التعليم الياباني ناوكي أوجي المدارس اليابانية بأنها "جحيم للتنمر" وقال إن المنافسة المفرطة من أجل الدخول إلى مدارس مرموقة تثبت أنها عامل سلبي على الصحة العقلية للأطفال.. وأضاف أنه قال "من المحتم أن يعاني الأطفال (في اليابان) من تدني احترام الذات ويفتقرون إلى الشعور بالسعادة".

وبالنظر إلى تقرير اليونيسف فإن أزمة فيروس كورونا الحالية ستضيف إلى التحديات التي يواجهها الأطفال.. وقال التقرير "ما بدأ كأزمة صحية سينتشر ليمس جميع جوانب الاقتصادات والمجتمعات".. "لن يعاني الأطفال من أسوأ الآثار الصحية المباشرة للفيروس، ولكن كما نعلم من الأزمات السابقة، سيكونون الفئة التي تعاني من الآثار السلبية طويلة المدى بشكل أكثر حدة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

بدء صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 1000 جنيه

الصور

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

نجم الساعة

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

مركز طلعت حرب بـ«السيدة نفيسة» يستضيف السيرك القومي غدا

خالد إسماعيل يقدم زوايا جديدة لعالم الصعيد فى «حكايات عائلية»

نجوم المسرح والسينما فى الليلة 22 لمسرحية «سيد درويش» بالبالون

بيت المسرح يبدأ مبادرة «المؤلف مصري» بالإسكندرية اليوم