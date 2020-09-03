رئيس مدينة سفاجا تبحث 25 شكوى لمواطنين فى لقاء جماهيرى

ناقشت الدكتورة هدي المغربي، اليوم الخميس، 25 شكوى للمواطنين فى اللقاء الذى عُقد بمقر مكتب رئيس المدينة من خلال لقاءات فردية لإيجاد الحلول العاجلة والفوري.وبحثت رئيس مدينة سفاجا؛ الشكاوى مع مديري الإدارات التنفيذية فورًا، وتمت إحالة البعض منها إلى جهات الاختصاص، موجةً بسرعة التعامل مع طلبات المواطنين فيما لا يتعارض مع القانون ومصالح الدولة والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.وأكدت المغربي في بيان لها، أنها تعمل على متابعة حل مشاكل المواطنين شخصيًا، وبخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تولي لها اهتماما كبيرًا، مشددةً على رعايتهم وحسن معاملتهم.وأضافت رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تفتح أبوابها باستمرار لأهالي المدينة للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى جميع المناطق وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنون من جهة أخرى.