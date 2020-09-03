«التراس» وسفير روسيا يبحثان إنتاج لقاح كورونا «سبوتنيك 5» وتوفيره بمصر

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جيورجي بوريسينكو، سفير دولة روسيا بالقاهرة، وبحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.وأكد "التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وموسكو، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الروسية.وشدد التراس على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية والدوائية بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى بحث ودراسة إنتاج اللقاح الروسي «سبوتنيك 5» لعلاج فيروس كورونا المستجد وتوفيره بسوق الدواء المصرى، بعد إجراء التجارب السريرية والاختبارات الطبية اللازمة لضمان السلامة والآمان لصحة المواطنين.وأشار إلى أن العربية للتصنيع تعمل على الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتاحة لنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بالدول الصديقة، خاصة الشركات الروسية، لتطوير أساليب ونظم الصناعة المصرية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.وأشاد بوريسينكو بالقدرات الهائلة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، والتي تشجع الشركات الروسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، مؤكدًا أن مصر شريك تاريخى واستراتيجي لروسيا، ومن هذا المنطلق نتطلع لإنتاج اللقاح الروسي وتوفيره للسوق المصرية بالتعاون مع العربية للتصنيع.وأضاف أنه يستهدف أيضًا بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة بين الشركات الروسية والهيئة العربية للتصنيع في كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.وأوضح سفير روسيا بالقاهرة أن هناك تعاونًا اقتصاديًا متطورًا بين البلدين بشكل مستمر، مشيدًا بخطط الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والإنجازات التي أحرزتها مصر خلال الـ7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى حرص الشركات الروسية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هيئة الشراء الموحد أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدًا أهمية الاستفادة بالقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية.