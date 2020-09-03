رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التراس» وسفير روسيا يبحثان إنتاج لقاح كورونا «سبوتنيك 5» وتوفيره بمصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:52 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس
إيمان ماهر
طباعة
استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جيورجي بوريسينكو، سفير دولة روسيا بالقاهرة، وبحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأكد "التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وموسكو، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الروسية.

وشدد التراس على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية والدوائية بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى بحث ودراسة إنتاج اللقاح الروسي «سبوتنيك 5» لعلاج فيروس كورونا المستجد وتوفيره بسوق الدواء المصرى، بعد إجراء التجارب السريرية والاختبارات الطبية اللازمة لضمان السلامة والآمان لصحة المواطنين.

وأشار إلى أن العربية للتصنيع تعمل على الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتاحة لنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بالدول الصديقة، خاصة الشركات الروسية، لتطوير أساليب ونظم الصناعة المصرية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.

وأشاد بوريسينكو بالقدرات الهائلة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، والتي تشجع الشركات الروسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، مؤكدًا أن مصر شريك تاريخى واستراتيجي لروسيا، ومن هذا المنطلق نتطلع لإنتاج اللقاح الروسي وتوفيره للسوق المصرية بالتعاون مع العربية للتصنيع.

وأضاف أنه يستهدف أيضًا بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة بين الشركات الروسية والهيئة العربية للتصنيع في كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة أن هناك تعاونًا اقتصاديًا متطورًا بين البلدين بشكل مستمر، مشيدًا بخطط الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والإنجازات التي أحرزتها مصر خلال الـ7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى حرص الشركات الروسية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هيئة الشراء الموحد أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدًا أهمية الاستفادة بالقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

تعرف على موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

الصور

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

نجم الساعة

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

مركز طلعت حرب بـ«السيدة نفيسة» يستضيف السيرك القومي غدا

خالد إسماعيل يقدم زوايا جديدة لعالم الصعيد فى «حكايات عائلية»

نجوم المسرح والسينما فى الليلة 22 لمسرحية «سيد درويش» بالبالون

بيت المسرح يبدأ مبادرة «المؤلف مصري» بالإسكندرية اليوم