رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشيات تعلن قصر احتفالات رأس السنة القبطية على القداسات فقط

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:33 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري، بعيد النيروز وهو الإحتفال الخاص برأس السنة القبطية الجديدة.

وأعلنت عدد من الإيبارشيات المختلفة بالكنيسة عن اقتصار احتفالات رأس السنة القبطية بالعام الحالي على صلوات القداسات الإلهية، بأعداد محدودة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات التي تستوجب وجود تجمعات بها.

من جانبه أوضح مصدر كنسي أن هناك بعض الإيبارشيات سوف تتجه إلى تنظيم احتفالات بعيد رأس السنة القبطية عبر البث المباشر "دون حضور " من داخل الكنائس، وذلك في إطار حرصها على مشاركة الأقباط هذه المناسبة.

وأشار المصدر لـ" الدستور" إلى أن بعض الإحتفالات التي تبث عبر تقنية البث المباشر، سوف تتضمن فقرات خاصة للأطفال تناسب الاحتفال برأس السنة القبطية وأهمية هذه المناسبة بالكنيسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

الصور

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

نجم الساعة

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

مركز طلعت حرب بـ«السيدة نفيسة» يستضيف السيرك القومي غدا

خالد إسماعيل يقدم زوايا جديدة لعالم الصعيد فى «حكايات عائلية»

نجوم المسرح والسينما فى الليلة 22 لمسرحية «سيد درويش» بالبالون

بيت المسرح يبدأ مبادرة «المؤلف مصري» بالإسكندرية اليوم