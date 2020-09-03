إيبارشيات تعلن قصر احتفالات رأس السنة القبطية على القداسات فقط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري، بعيد النيروز وهو الإحتفال الخاص برأس السنة القبطية الجديدة.وأعلنت عدد من الإيبارشيات المختلفة بالكنيسة عن اقتصار احتفالات رأس السنة القبطية بالعام الحالي على صلوات القداسات الإلهية، بأعداد محدودة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات التي تستوجب وجود تجمعات بها.من جانبه أوضح مصدر كنسي أن هناك بعض الإيبارشيات سوف تتجه إلى تنظيم احتفالات بعيد رأس السنة القبطية عبر البث المباشر "دون حضور " من داخل الكنائس، وذلك في إطار حرصها على مشاركة الأقباط هذه المناسبة.وأشار المصدر لـ" الدستور" إلى أن بعض الإحتفالات التي تبث عبر تقنية البث المباشر، سوف تتضمن فقرات خاصة للأطفال تناسب الاحتفال برأس السنة القبطية وأهمية هذه المناسبة بالكنيسة.