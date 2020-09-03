أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية: أولادنا غير مدربين على «act» وحلمهم ضاع
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:25 م
ريم محمودطباعة
رغم إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حل لطلاب الدبلومة الأمريكية،عقب إلغاء إمتحانات "سات" بعد تسريبها، إلا أن المشكلات مازالت قائمة.
وتقول شيماء نبيل أحد أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، المتضررين، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن أمس فى بيان صحفى أن الحل الوحيد لدفعتي 2020 و2021 بالدبلومة الأمريكية هو اجتياز امتحان act، ولكن للأسف على أرض الواقع لا يوجد حجوزات متوفرة لدفعة 2020 وكان آخر أمل لها محاولة الاجتياز فى سبتمبر.
وأضافت فى تصريحاتها لـ"الدستور": لا يوجد حجوزات متوفرة أيضًا لدفعة 2021 وهذا العام لا يوجد أى حجوزات لاختبارات الـ act، مؤكدة أن بيان الوزارة مغاير لما يحدث على أرض الواقع قائلة:" دفعتي الدبلومة الأمريكية لعامي 2020 و2021 ضاعوا وحلمهم ضاع".
وتساءلت سهير محمود ولية أمر أخرى: هل ممكن لأي طالب مقيد بمدرسة فى مصر يطلع يجتاز اختبار "سات" بأى دولة أخرى، وفهل يقبل به التنسيق؟
وأضافت سهير خلال تصريحاتها لـ"الدستور": طلاب كثيرين تدربوا على امتحانات "سات" لأكثر من عامين ولم يتدربوا على امتحانات الـ act لأنها مختلفة من حيث السرعة وشكل الامتحان، كما أن الدروس أيضًا مختلفة، فهل سيقبل التنسيق محاولة امتحان "سات" إذا قام الطالب بخوضها خارج مصر.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن عن مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية، مشيرًا في بيان صحفي له، أن التسجيل للامتحان المقبل "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال الرابط اضغط هنا
كما يتم التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ 18 و19 سبتمبر، من خلال الرابط اضغط هنا
وأضاف الوزير في بيانه، أنه للمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني اضغط هنا
أو رقم الهاتف: 01221455005
وقال إن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدى إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجرى الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).
وعن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT، أوضح أنها تشمل:
أكاديمية ACT:
من هنا
تدريب على الاختبار الالكتروني:
اضغط هنا
التدريب على الاختبارات:
اضغط هنا
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
اضغط هنا
تدريب الكتروني تفاعلي LMS:
وأعلن الوزير عن الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات وهي:
- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.
- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.
- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.
- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.
- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.
- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.
- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.
- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.
- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بالـ Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.
وتقول شيماء نبيل أحد أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، المتضررين، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن أمس فى بيان صحفى أن الحل الوحيد لدفعتي 2020 و2021 بالدبلومة الأمريكية هو اجتياز امتحان act، ولكن للأسف على أرض الواقع لا يوجد حجوزات متوفرة لدفعة 2020 وكان آخر أمل لها محاولة الاجتياز فى سبتمبر.
وأضافت فى تصريحاتها لـ"الدستور": لا يوجد حجوزات متوفرة أيضًا لدفعة 2021 وهذا العام لا يوجد أى حجوزات لاختبارات الـ act، مؤكدة أن بيان الوزارة مغاير لما يحدث على أرض الواقع قائلة:" دفعتي الدبلومة الأمريكية لعامي 2020 و2021 ضاعوا وحلمهم ضاع".
وتساءلت سهير محمود ولية أمر أخرى: هل ممكن لأي طالب مقيد بمدرسة فى مصر يطلع يجتاز اختبار "سات" بأى دولة أخرى، وفهل يقبل به التنسيق؟
وأضافت سهير خلال تصريحاتها لـ"الدستور": طلاب كثيرين تدربوا على امتحانات "سات" لأكثر من عامين ولم يتدربوا على امتحانات الـ act لأنها مختلفة من حيث السرعة وشكل الامتحان، كما أن الدروس أيضًا مختلفة، فهل سيقبل التنسيق محاولة امتحان "سات" إذا قام الطالب بخوضها خارج مصر.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن عن مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية، مشيرًا في بيان صحفي له، أن التسجيل للامتحان المقبل "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال الرابط اضغط هنا
كما يتم التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ 18 و19 سبتمبر، من خلال الرابط اضغط هنا
وأضاف الوزير في بيانه، أنه للمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني اضغط هنا
أو رقم الهاتف: 01221455005
وقال إن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدى إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجرى الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).
وعن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT، أوضح أنها تشمل:
أكاديمية ACT:
من هنا
تدريب على الاختبار الالكتروني:
اضغط هنا
التدريب على الاختبارات:
اضغط هنا
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
اضغط هنا
تدريب الكتروني تفاعلي LMS:
وأعلن الوزير عن الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات وهي:
- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.
- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.
- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.
- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.
- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.
- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.
- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.
- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.
- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بالـ Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.