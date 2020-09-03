استئناف القوافل العلاجية في قرى دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استئناف عقد القوافل العلاجية المجانية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف المناطق.إذ كشفت مديرية الصحة عن خطتها التنظيمية لتلك القوافل المقرر عقدها بشهر سبتمبر الجاري، وذلك كالتالي، يومي الأربعاء والخميس ٢٠٢٠٩١٠،٩ بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور، ويومي الأربعاء والخميس ٢٠٢٠٩١٧،١٦ بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد، -يومى الأربعاء والخميس ٢٠٢٠٩٢٤،٣٢ بشطا مركز دمياط، يومي الأربعاء والخميس ٣٠ سبتمبر و١ أكتوبر ٢٠٢٠ بقرية الناصرية التابعة لمركز فارسكور.وقد أوضحت المديرية أنه سيتم الاستعانة بفريق مدرب من الأطباء والفنيين على أساليب مكافحة العدوى، مع توفير كافة سبل الواقيات الشخصية لجميع العالمين بالقافلة.وفي سياق متصل أصدرت محافظ دمياط تعليماتها إلى الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين.حيث أوضح عبد الجواد أنه سيتم توفير أماكن انتظار جيدة التهوية للمرضى، فضلا عن زيادة عدد العيادات بالأقسام عالية التردد منعًا لازدحام المرضى الذين سيتم التنبيه عليهم بارتداء الكمامة الواقية، بالإضافة إلى وضع ضوابط محددة على منافذ صرف التذاكر لمراعاة التباعد، وكذا إتاحة إمكانية الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتحويل الحالة إلى المستشفى أو اتخاذ إجراء العزل المنزلي، وأيضًا صرف العلاج اللازم وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية.