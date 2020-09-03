«شاكر» ورئيس «هواوى» يبحثان التحول التدريجى إلى شبكة ذكية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مايكل لى الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسى لشركة هواوى الصينية والوفد المرافق له.وأكد الدكتور شاكر خلال اللقاء على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.فى بدايه اللقاء أكد الدكتور شاكر على عمق علاقات التعاون بين مصر الصين في مختلفة المجالات مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصينى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.كما رحب الوزير بزيارة وفد هواوى شمال أفريقيا، وهواوى مصر، معربا عن اعجابه بالمكانة المتميزة التى وصلت لها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.وأشاد مايكل لى بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبناء بنية قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة المصرية.وقدم "لى" تقريرا عن نتائج أعمال هواوى العالمية فى النصف الأول من عام 2020، والذى أوضح أنه بالرغم من التحديات التى تواجهها الشركة استطاعت تحقيق نموا فى العائدات مؤكدا أن الآثار السلبية للتحديات العالمية لم تتمكن من تهديد استقرار الشركة.واستعرض الطلب المتنامي والمتزايد فى السوق المصرى على حلول هواوى المتطورة والمشاريع الجديدة فى النصف الأول من 2020 بكل القطاعات الحكومية والخاصة وأبدى إلتزام شركة هواوى بتقديم أحدث وأفضل الوسائل التكنولوجية لخدمة قطاع الكهرباء فى مصر.ثم استعرض مسؤول قطاع الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا أهمية دور ICT فى بناء الشبكات الذكية Smart Grid مشيرًا إلى التحديات والفرص التى تواجه شركات الكهرباء عالميا، بالإضافة إلى بعض النماذج للعديد من شركات الطاقة العالمية التى لعبت هواوى دورا متميزا لمساعدتهم لبناء شبكة كهرباء ذكية وحديثة.وقد أبدى الدكتور شاكر رغبته فى معرفة المزيد من المعلومات الفنية حول بعض التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى هذه النماذج.ثم استعرض المهندس وائل السبكي مسئول قطاع الكهرباء بمصر كيفية الإنتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية وكيفية التعامل مع التحديات والمشاكل التى يواجهها القطاع ودور التكنولوجيا الحديثة التى تقدمها هواوى كالذكاء الاصطناعي وBig Data وCloud وIOT وTX والحلول الأخرى المتميزة، مؤكدًا أهمية تدريب العنصر البشرى فى قطاع الكهرباء لمواجهة هذه التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمى بنجاح وسلاسة وهو ما قامت به هواوى فى خلال الفترة السابقة بتنفيذ برنامج التدريب القومى لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.وفى نهاية اللقاء تقدم "لى" بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق المرافق له ووعد بتقديم كل الدعم فى تقديم أنسب الحلول فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة فى هذا المجال .