محافظ الوادي الجديد يفتتح السوق الحضارية بمركز الفرافرة

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته صباح اليوم بمركز الفرافرة، يرافقه يوسف مرزوق رئيس المركز، السوق الحضارية الجديدة التي تم إنشاؤها وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية على مساحة 2456 م2.ووجه الزملوط بتنويع أنشطة السوق والخدمات المعروضة به وفقًا لأولوية الأنشطة المطلوبة، والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين. هذا وتبلغ تكلفة إنشاء السوق ٣.٨ مليون جنيه ويضم ٣٢ وحدة تجارية سيتم طرحها للشباب من أبناء المركز.وفي نفس السياق قام محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات بمركز الفرافرة، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.حيث تفقد أحد مشروعات الاستثمار الزراعي المقام على مساحة ١٧ ألف فدان لزراعة أصناف النخيل ذات العائد الاقتصادى المرتفع كالمجدول والزغلول والحياني وغيرها.وأشاد الزملوط بنسب نجاح المشروع، والتي بلغت ٩٧ ٪ بحجم استثمارات يصل إلى ٣٢٠ مليون جنيه، ويستهدف زراعة ٧٠ ألف نخلة، تمت زراعة ٣٥ ألف نخلة منها حتى الآن، وجارٍ استكمال المستهدف حتى شهر أبريل القادم.