رئيس الوزراء الروسى: ندعم سيادة ووحدة أراضى بيلاروسيا

أكد ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، أن بلاده تدعم بالكامل سيادة واستقلالها وسلامة أراضي بيلاروسيا.وقال رئيس الوزراء الروسي، خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس: "أود التأكيد بشكل خاص على أن روسيا تدعم بشكل كامل سيادة بيلاروسيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية".وأضاف " ميشوستين":" تعد بيلاروسيا بالنسبة لنا "بلد أم" أيضًا، والمقصود ليس فقط الروابط التاريخية واللغوية والروحية، ولكن أيضًا وجود مئات الآلاف أو الملايين من المواطنين، الذين هم في الواقع شعب واحد".