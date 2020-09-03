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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الجيزة: إزالة 55 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:52 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
عبدالله هشام
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شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تمت إزالة 55 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمراكز أبوالنمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأوسيم وكرداسة والبدرشين.

وقال محافظ الجيزة إن الحملات متواصلة يوميًا لإزالة كل أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبة الدولة.

وأكد المحافظ أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وأزالت المحافظة 11 حالة تعدٍّ بمساحة 1080 مترًا بمنطقة الحوض الكبير بقرية ترسا بمركز أبوالنمرس وشملت التعديات أبنية خرسانية وعقارات مكونة من دور أرضي ومبانٍ بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي الحوامدية أزالت المحافظة 18 حالة تعدٍّ على أراضى زراعية وأملاك دولة بطريق 11 وأسوار بمساحة 1350 مترًا بشارع أرض الوحدة بأم خنان.

كما أزالت حالتي بناء مخالف على مساحة 550 م بمركز البدرشين، وإزالة غرف وتعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض المية وشنباري بمركز أوسيم بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 مترًا، بالإضافة إلى إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البرمبل ومسجد موسى بمركز أطفيح.

وفي أبوغالب أزالت 3 حالات تعديات على أراضي زراعية بمنطقة أبوغالب على مساحة 700م بمركز منشأة القناطر، وإزالة تعديات على مساحة 6 قراريط بطريق ترعة الشرف بكفر حكيم بكرداسة وفى مركز ومدينة الصف تمت إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي، والتى شملت أدوار أرضي وأعمدة.

وفي حي الهرم أزالت التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع كعبيش بالثلاث طوابق بشارع فيصل، وإزالة سلالم خارجة عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق بحى الدقى، كما تمت إزالة عقار مخالف مكون من 3 أدوار بجوار محور الضبعة بجزيرة محمد بحى الوراق، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إزالة برج مخالف مكون من 12 دور على مساحة 300م بشارع الأنوار بالمريوطية بحي الطالبية، كما تم البدء في إزالة عقار مخالف بشارع شبيطة بخاتم المرسلين بحي الطالبية.

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