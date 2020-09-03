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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الفحوصات قبل إرسال نافالني لألمانيا لم تكشف أي مواد سامة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:43 م
نافالني
نافالني
ا ش ا
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أعلن الكرملين أنه قبل إرسال المعارض أليكسي نافالني، من روسيا إلى ألمانيا لم تكشف التحليلات والفحوصات عن أي مواد سامة في دمه.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس،: " قبل إرسال المريض نافالني إلى برلين، أجري العديد من الاختبارات والفحوصات ولم يتم اكتشاف أي مواد سامة"، مؤكدا أن بلاده مهتمة بتحديد أسباب ما حدث لمريض برلين، على حد تعبيره.

وأضاف بيسكوف:" أن هيئات التحقيق في روسيا تقوم بإجراءات التحقيق اللازمة"، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة من الجانب الألماني ستساعد بالتأكيد.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت أمس أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا، تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك"، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت بهذا الصدد:"إن خبراء مختبرات الجيش الألماني أثبتوا أن أليكسي نافالني، تم تسميمه بمادة من نوع "نوفيتشوك".

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