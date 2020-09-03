محافظ بورسعيد يعفى مؤجرى الشماسى من رسم الإشغال

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إعفاء مؤجرى الشماسى بشاطئ بورسعيد من رسوم الاشغال المقررة بداية من شهر مارس، والذى شهد بدء انتشار جائحة كورونا وحتى نهاية العام الحالى، لدعم الشباب والتيسير عليهم ضمن خطط مواجهة آثار الفيروس المستجد.كما قرر محافظ بورسعيد، إعفاء أصحاب الكافيهات علي الشاطئ من رسوم الاشغال المقررة لمدة ثلاثة أشهر بداية من مارس، على أن يتم بعدها تحصيل ٥٠٪ من الرسوم المقررة على كافيهات الشاطئ حتي نهاية عام ٢٠٢٠، يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ بورسعيد بالوقوف مع موجري الشماسي والكافيهات علي الشاطئ نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتى أدت لغلق الشواطئ ومنع تجمعات المواطنين ومن منطلق دعم مشروعات الشباب والتيسير عليهم.